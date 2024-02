W Nowej Soli można zobaczyć skarb odkryty w Kożuchowie. Ta wystawa to podróż do okolicy z czasów renesansu

Skarb odkryty w Kożuchowie. I inne pamiątki renesansu w powiecie nowosolski

Kiedy opisywaliśmy to odkrycie, dyrektor nowosolskiego muzeum Tomasz Andrzejewski przyznał, że jest epokowe. – W okolicy znaleziono już skarb monet, w 1959 roku w Bytomiu Odrzańskim. Jednak wprawdzie było ich 1300, ale był to drobiazg. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z monetami kruszcowymi, porządnymi talarami, a w tamtych czasach nie było to wcale oczywiste, gdyż wiele monet było fałszowanych – wyjaśniał dyrektor Andrzejewski.