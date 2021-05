W ponad 100-letnim buku w Jeziorach Wysokich znaleziono pocisk moździerzowy. Niebezpieczny przedmiot usunęli saperzy

Do Otynia przyjechała policja i saperzy. Co się stało?

Zajrzeli do środka, po czym poprosili wszystkich, aby się odsunąć. Zaczęli ubierać stroje ochronne, hełmy, kamizelki i cały specjalistyczny strój. Do wydobycia pocisku z drzewa użyli łopaty – relacjonuje P. Mrowiński.

Pocisk w buku schowano 40 lat temu!

Niebezpieczny przedmiot zabrano i zneutralizowano. Był to pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Jak znalazł się w buku? – Po wszystkim zadzwonił do mnie sąsiad. Powiedział, że ten pocisk przeleżał tam około 40 lat. Okazało się, że kolega tego sąsiada, gdy miał kilkanaście lat, razem z innymi chłopcami bawił się tym pociskiem. Schowali go w rozwidleniu buka, żeby nikt go nie znalazł. Przez lata na pocisk spadały liście, pokryła go warstwa humusu. Przeleżał tam aż do teraz – mówi P. Mrowiński. Leśniczy sam nie kryje zdziwienia tym znaleziskiem.