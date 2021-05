W poszukiwaniu "zaginionych" miejscowości. Znaleźliśmy Troskę i Wolnicę...

Aby sprawdzić, jak te miejscowości, a raczej miejsca wyglądają, wybraliśmy się do Sorgau, czyli Troski. Tak, tak po 1945 roku osada ta miała swoją polską nazwę. Był to folwark wzmiankowany już w 1791 roku, kiedy należał do rodziny von Abschatz und Strachwitz, właścicieli pobliskiego Radwanowa. W 1844 roku należał do rodziny Eckardt, właścicieli Radwanowa Średniego. Po 1945 była kolonią Jarogniewic i gospodarował tutaj PGR. Koniec to lata 80., gdy miejscowość rozebrano, jak można usłyszeć w Jarogniewicach, nie chciała wyprowadzić się tylko jedna starsza kobieta, która nie chciała się stąd wyprowadzić. I jeszcze luźna informacja o przypadkowym zrzuceniu w okolicy pocisków z radzieckiego bombowca. Nie wiadomo, czy prawdziwa.

Znaleźliśmy Troskę i Wolnicę