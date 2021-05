W Skwierzynie rusza rehabilitacja dla osób po COVID-19

Będzie kolejne świadczenie z serii 500+. Tym razem dla wszystkich dorosłych Polaków

Zapowiedź nowego programu "500 plus na zdrowie" usłyszeliśmy kilka miesięcy temu. W poniedziałek (10 maja) minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły. Kto dostanie bon i na co może go wydać? Przeczytajcie poniżej.