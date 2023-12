W szpitalu w Krośnie Odrzańskim urodził się noworodek nr 2000! Liczba urodzeń jest jednak coraz mniejsza

Minęły równo trzy lata, odkąd w szpitalu w Krośnie Odrzańskim na świat przyszedł tysięczny noworodek. Była to Gabrysia, mieszkanka Radnicy. Wówczas placówka spółki Zachodnie Centrum Medyczne biła rekordy, jeśli chodzi o liczbę urodzeń na krośnieńskim oddziale ginekologiczno-położniczym.

Natomiast rok temu lipiec był rekordowym miesiącem dla szpitala w Krośnie Odrzańskim. Wówczas na świat przyszło 50 noworodków , z czego 20 to chłopcy, a 30 - dziewczynki.

Noworodek nr 2000 w szpitalu w Krośnie Odrzańskim

- Z ogromną radością informujemy, że na naszym oddziale ginekologiczno-położniczym powitaliśmy już 2000. noworodka! - czytamy na profilu ZCM na Facebooku. - To nie tylko liczba, ale przede wszystkim wyraz zaufania, jakim obdarzają nas mamy. Dziękujemy za to, że możemy być częścią tych wyjątkowych chwil.

We wtorek (19 grudnia) spółka ZCM poinformowała, że na oddziale ginekologiczno-położniczym odebrano noworodka nr 2000.

Noworodek nr 2000 to chłopiec. Co ciekawe, jego rodzice pochodzą z gminy Brody. Prezes ZCM, Jolanta Siwicka podkreśla, że to tylko potwierdza, jak ceniony jest oddział ginekologiczno-położniczy w Krośnie Odrzańskim.