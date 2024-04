Starcie o fotel wójta gminy Maszewo. Kto wystartuje w wyborach samorządowych 2024?

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w najbliższą niedzielę (7 kwietnia). W gminie Maszewo czeka nas powtórka potyczki z 2018 roku, gdy o stanowisko wójta walczyli Dariusz Jarociński i Waldemar Szymański. Pierwszy z wymienionych wyszedł wtedy zwycięsko z pojedynku.

Przedstawiamy kandydatów na wójta gminy Maszewo:

Jarociński Dariusz Wojciech - Rybaki, KWW Gmina Przyszłości, 64 lata

Dariusz Jarociński to były nauczyciel i myśliwy, który od wielu lat zasiada na fotelu wójta gminy Maszewo. Jarociński piastuje to stanowisko nieprzerwanie od 2006 roku, po tym jak wygrał w wyborach z Janem Hołyńskim. Co ciekawe, w poprzednich wyborach samorządowych mierzył się już z obecnym kontrkandydatem, Waldemarem Szymańskim i wygrał. Wydawało się, że Jarociński nie będzie już starał się o stanowisko wójta, ale ostatecznie potwierdził swój start na kilka tygodni przed wyborami.