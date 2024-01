W Szprotawie stawiają na fotowoltaikę! Będą wielkie farmy słoneczne

Polenergia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. To przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji projektów obejmujących produkcję energii elektrycznej zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Działalność spółki obejmuje także dystrybucję energii elektrycznej i gazu, a także sprzedaż i obrót energią oraz świadectwami pochodzenia. Polenergia jest częścią indeksu mWIG40. W 2022 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 7,09 miliarda złotych.

Jak podkreśla burmistrz Mirosław Gasik, dzięki projektowi gmina stanie się w regionie liderem w rozwoju odnawialnych źródeł energii. - Tak potężne farmy fotowoltaiczne to również wielki krok w dążeniu do niezależności energetycznej gminy oraz dostępie do taniej, a przede wszystkim czystej energii - zaznacza.