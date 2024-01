W szprotawskich parkach staną rzeźby "natury szprotawskiej"

W Szprotawskim Domu Kultury działa prężnie pracownia rzeźbiarska, pod kierunkiem instruktorki Beaty Mazur. Tam powstaje pierwsza rzeźba - kobiecej natury, która stanie przy wejściu do Parku Goepperta. Prace z SzDK ozdobią także inne szprotawskie parki, jak na przykład Park Słowiański, a także park koło szpitala przy ul. Henrykowskiej.

Rzeźba kobiecej natury stanie przy wejściu do Parku Goepperta w Szprotawie. Ceramiczna figura zostanie zaaranżowana wśród zieleni. - Największym wyzwaniem jest jej wypalenie - zaznacza Beata Mazur, instruktor w Szprotawskim Domu Kultury. - To duża praca, mierząca ok. 2 metrów. A z ceramiką bywa różnie. - W pracowni powstają różne prace - mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Będą one sukcesywnie ozdabiać nasze parki i skwery.

Park Goepperta w Szprotawie

W obecnym parku Goepperta, znakomitego botanika i dyrektora ogrodu botanicznego we Wrocławiu, był kiedyś taki właśnie ogród. Został on obecnie zrewitalizowany. Przy tworzeniu parku ważne były "Założenia do koncepcji zagospodarowania Parku Goepperta w Szprotawie" pod redakcją Macieja Boryny i Jana Ryszawego z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. W tworzeniu opracowania uczestniczył czynnik społeczny reprezentowany przez Zespół ds. Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Szprotawa, powołany w 2019 r. przez burmistrza Szprotawy. Bogato ilustrowany dokument powstał w 2020 r., a jego autorzy przetrząsnęli poniemieckie archiwa od XIX w. do II wojny światowej, by móc z szacunkiem dla pokoleń i historycznej postaci Goepperta odtworzyć funkcje parku – mówi burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Dziś z dumą oddajemy do dyspozycji mieszkańców i turystów zrewitalizowany park.

Park zrewitalizowany

Działania rewitalizacyjne w latach 2021-2023 skupiły się na parkach północnym i środkowym. Dzięki nim park został wpięty w system miejskich ścieżek rowerowych, biegnących wzdłuż średniowiecznych murów obronnych. Odtworzono również dawne promenady spacerowe wiodące brzegiem głównej tętnicy parku, tj. rzeki Szprotawa, dawnej fosy miejskiej. Przy wlocie do parku od strony ul. Bronka Kozaka zmodernizowano parking samochodowy oraz zbudowano wiatę dla rowerzystów.

Na wybranych stanowiskach wykonano aranżacje florystyczne, które przypominają te uchwycone na archiwalnych fotografiach i widokówkach. Niebywały efekt osiągnięto przy odtwarzaniu placu koło zapomnianej groty smoka albo groty krasnoludków. Teraz dzięki nowym alejkom, oświetleniu i aranżacji wygląda to nawet ładniej niż przed wojną.

Wkładem z naszych czasów jest pierwsza na ziemi szprotawskiej stylowa tężnia, a przy niej taras z malowniczym widokiem na dolinę rzeki Szprotawy. Zresztą park jeszcze „za Niemca” nazywano płucami Szprotawy. Dzięki roślinności i mikroklimatowi rzeki pełni on ważną rolę w utrzymaniu właściwej wilgotności i innych parametrów powietrza w centrum miasta.