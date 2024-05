W Żaganiu bezczelny złodziej ukradł kule ortopedyczne starszej pani!

Starsza pani robiła zakupy w żagańskim markecie i odłożyła swoje kule ortopedyczne, które zastąpiła wózkiem sklepowym. Oprócz miejsca na produkty wózek był pomocy również przy poruszaniu się kobiety. Po zrobieniu zakupów, kiedy odstawiła wózek, zobaczyła, że nie ma kul, które na co dzień umożliwiają jej przemieszczanie się i funkcjonowanie. Wystraszona kobieta poprosiła o pomoc kasjerki, które zgłosiły interwencję.

Policja z Żagania zadziałała sprawnie

Na miejsce przyjechał patrol policji w składzie: starszy sierżant Karol Kozak i posterunkowy Natalia Kanyi Maina ze sztabu Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu sklepu. Dokonali rozpytania i ustalili dane oraz adres zamieszania mężczyzny widocznego na nagraniu w trakcie kradzieży kul. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres gdzie zastali mężczyznę, który dobrowolnie oddał to, co nie należało do niego.