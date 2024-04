Żagańska policja zlapała złodzieja kabli telekomunikacyjnych. Przez niego ludzie mieli "głuchy telefon"!

"Głuchy telefon" przez złodzieja

Mężczyzna wyciął kilkaset metrów linii. Policjanci znaleźli przy nim urządzenia służące do tego. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze ustalili, że ten sam mężczyzna dokonał w ciągu ostatnich miesięcy wiele takich samych czynów. Policjanci postawili 30-letniemu mieszkańcowi Żagania 20 zarzutów przerwania przesyłu linii telekomunikacyjnej, do których się przyznał. W każdym przypadku dochodziło do kradzieży od kilkunastu do kilkuset metrów kabla. - Należy pamiętać, że samo przerwanie przesyłu telekomunikacyjnego jest przestępstwem niezależnie od wartości skradzionego kabla - informuje sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji. - Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.