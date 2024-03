W Żaganiu kończy się opóźniona o 2 lata budowa przedszkola. Koszty przedsięwzięcia w tym czasie wzrosły o 3 mln zł... Małgorzata Trzcionkowska

Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej w Żaganiu miało być oddane do użytku jeszcze w 2022 roku. Budowa trwa do dzisiaj. Czy jest szansa na to, że placówka ruszy jeszcze w 2024 roku? Miasto twierdzi, że trwają ostatnie prace i tym razem falstartu już nie będzie. To największa inwestycja od lat, a jej koszty wzrosły z planowanych początkowo 10 mln zł, do ponad 13 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 4 mln Żagań dostał z tarczy rządowej, zaś 12,6 mln zł na renowację basenu w parku, wraz z otoczeniem z Polskiego Ładu. Niestety, basen nadal popada w ruinę i tam nie widać tam żadnych prac.