W Zielonej Górze i w okolicy w weekend będzie się mnóstwo działo! Nocny spacer pidżamowców, koncert Majki Jeżowskiej, festiwal smaków...

W nadchodzący weekend 25-27 czerwca w Zielonej Górze i w okolicy sporo się dzieje. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze imprezy w regionie, które odbywać się będą w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę w mieście i nie tylko. Może któreś z nich przypadnie Wam do gustu i weźmiecie w nim udział?

- Obowiązkowy strój to pidżama lub koszula nocna - zapowiadają organizatorzy. - Przypominamy również o wyposażeniu się w latarki.

Po spacerze zostanie zorganizowanie ognisko z kiełbaskami. Gdyby okazało się, że pogoda będzie bardzo zła, to termin imprezy może ulec zmianie. Przy okazji spaceru będzie też można wesprzeć leczenie Anny Głuch, podopiecznej Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać.

Sobota, 26 czerwca, Ogród botaniczny w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 50a, początek o godz. 22.00.

Zielona Góra

W Lubuskim Teatrze nowy spektakl „Pralnia”: do śmiechu i do zadumy…

Dobrze się bawiliście na „Szczęściarzach” Tadeusza Kuty? To nie inaczej powinno być na spektaklu „Pralnia”, którego bohaterowie – małżonkowie z 30-letnim stażem - piorą brudy. W znacznych ilościach! Ale na własne życzenie. Superdieta, cudowna medytacja, wszelkie wynalazki, które uczynią cię „super” w każdym calu… Ależ tak! Kupuj, zamawiaj, kupuj, zamawiaj… Rola Elżbiety Donimirskiej – energetyczna petarda! Dzielnie sekunduje jej Janusz Młyński, a Ernest Nita? W tajemniczej kreacji…