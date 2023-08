Wakacje na półmetku. Wkrada się alkohol, brak wyobraźni. WOPR-owcy i policja mają dużo pracy. "Wypoczywajmy z głową!" | FILM

- Wykorzystujemy w tym celu między innymi drona z kamerą termowizyjną, sonaru holowanego, bądź robota podwodnego. Tego typu interwencji jest dużo, natomiast obserwujemy tendencję spadkową. Na ten moment na terenie powiatu świebodzińskiego jest bezpiecznie, nie utonęła ani jedna osoba i oby było tak do końca wakacji - mówi Paweł Chorążyczewski, ratownik WOPR Świebodzin. - Jednocześnie przypominamy o numerze ratunkowym nad wodą 601 100 100. Jest to bardzo ważny numer, na który dzwoniąc możemy wezwać pomoc w przypadku niebezpiecznej sytuacji na wodzie. Do tego numeru jest również darmowa aplikacja "Ratunek", którą stworzono do tego, aby wzywać pomoc nad wodą, nad morzem, w górach, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba - zaznacza ratownik.