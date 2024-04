Lubuska Wenecja pod Międzyrzeczem! To jezioro ma kształt ogona wieloryba, zazdrości nam cały świat

Lubuska Wenecja i jezioro w kształcie ogona wieloryba

I w zasadzie po takim wstępie, niczego nie trzeba dodawać. Zawarłem sedno tego miejsca w kilku zdaniach, jednak nie byłbym sobą, gdybym Was tak zostawił z domysłami. Zacznijmy zatem od początku. Paklicko Małe, bo o tym akwenie mowa jest jeziorem rynnowym na Pojezierze Lubuskim. Co ciekawe łączy się ono z jeziorem Paklicko Wielkie, które nawet kształtem jest zbliżone. Z ziemi miejscowość Wysoka za sprawą otaczającego ją akwenu przypomina małą Wenecję. Dopiero jednak z góry naszym oczom ukazuje się charakterystyczny kształt w postaci wielkiego wielorybiego ogona. Autorem fotografii, dzięki którym dokładniej możemy przyjrzeć się tej okolicy jest oczywiście Grzegorz Walkowski, który wraz z bratem spełniają się w swoich pasjach, i uwieczniają lubuskie piękno :

Jak dojechać? - mapa

Plan budowy tejemniczych obiektów w podziemiach

To właśnie w tym miejscu w czasie drugiej wojny światowej do systemu podziemnych korytarzy łączących bunkry MRU wjeżdżały pociągi wąskotorowe. Niemcy na liczącym 15 kilometrów odcinku planowali trzy takie wjazdy, co przekładało się na blisko 111 obiektów fortyfikacyjnych. Finalnie udało im się wybudować tylko jeden. I chyba nie skłamię, jeśli napiszę, że Centralny Odcinek Wysoka (Zentralabschnitt lub Abschnitt Hohwalde) to najmocniej uzbrojony i najlepiej zachowany poznany odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, o którym więcej przeczytacie tutaj: