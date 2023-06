Wandale na żagańskim bulwarze. Przy pumptracku niszczą stojaki na rowery! Co z wami?!

Kamery na żagańskim pumptracku

- Na tym terenie zamontowano 6 kamer - wyjaśnia Agnieszka Zychla, rzeczniczka prasowa magistratu. - Dwa dni temu straż miejska zarejestrowała tę sytuację, zgłosiła sprawę do wydziału merytorycznego, który zleca właśnie solidniejsze przytwierdzenie stojaków do podłoża. Patrole straży miejskiej (w wakacje również rowerowe) stale monitorują tereny rekreacyjne.

Kiedy powstał żagański pumptrack?

Pumprack, czyli tor do jazdy na rowerze w Żaganiu powstał w listopadzie 2022. Znajduje się nad Bobrem, ba wsokości przedszkola, a wcześniej kina Meteor. Składa się z dwóch torów: dla początkujących i rolkarzy oraz tor z muldami dla bardziej zaawansowanych.

Większość korzysta z niego odpowiedzialnie, ale są też osoby, które zaśmiecają i dewastują teren.

Tor ma nawierzchnię asfaltową, o długości 110 metrów. Drugim elementem jest tor rolkarski w zamkniętej pętli o długości 73,50 m, szerokości pasa jezdnego od 2,50 m, również o nawierzchni asfaltowej, służącego do jazdy na rolkach oraz wrotkach.

Inwestycja kosztowała ok. 700 tys. zł, z czego ok. 100 tys. pochodziło z Unii Europejskiej, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jej wykonawcą jest Rad Tracks Sp. z o.o. z Iławy.