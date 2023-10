Wariat, nie kierowca. Citroenem na „40-ce” gnał 115 km na godzinę! Efekt? Ogromny mandat, utrata prawa jazdy

- Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali kierującego citroenem do kontroli. Zbyt szybka jazda kosztowała go utratą na trzy miesiące prawa jazdy. Ponadto otrzymał on 2,5 tysiąca złotych mandatu karnego oraz 15 punktów karnych - wyjaśnia komisarz Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.