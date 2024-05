Wartownia w Gorzowie już się urządza, a niedługo zagra! Będzie pełna gwiazd

Wartownia już urządza się na błoniach

Wartownia ponownie wraca nad Wartę. Pełną parą ruszy pod koniec czerwca. Podobnie jak w ubiegłym roku tętnić życiem i dobrą zabawą będą błonia niedaleko mostu kolejowego przy ulicy Fabrycznej. Właśnie tam staje imprezowe miasteczko, do budowy którego wykorzystano kilkanaście kontenerów. Zostanie ono otoczone mauzerami z wodą, które mają tworzyć swoistą barierę dźwiękochłonną, aby dobiegająca stamtąd muzyka jak najmniej doskwierała okolicznym mieszkańcom. Będą też panele specjalne panele akustyczne oraz sceniczne zadaszenie, które umożliwi organizowanie imprez nawet podczas deszczowej pogody.

Najbardziej imprezowe miejsce w Gorzowie

Wartownia zadebiutowała na rozrywkowej mapie Gorzowa już kilka lat temu i natychmiast przypadła do gustu mieszkańcom. Od tego czasu niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Można się tam spotkać przy dobrej muzyce granej na żywo przez lokalnych, polskich oraz zagranicznych artystów, ale też zjeść coś dobrego, poćwiczycie jogę, a nawet podszkolić się w szyciu na maszynie. Tym razem koncertowe miasteczko wystartuje w przedostatni weekend czerwca i będzie działało do końca wakacji.

Jak w wakacje będzie grała Wartownia?

Zaplanowane wydarzenia mają odbywać się we wszystkie wakacyjne piątki i soboty. Na dwóch scenach wystąpi w sumie kilkudziesięciu wykonawców muzyki klubowej, hip-hopowej i alternatywnej. Do miasta przyjedzie między innymi duet Cosmic Gate, który należy do najbardziej cenionych niemieckich DJ-ów i producentów na światowym rynku muzyki klubowej oraz prawdziwa legenda i ojciec chrzestny muzyki techno, czyli Westbam. Na scenie gorzowskiej Wartowni pojawią się też najbardziej rozpoznawalni polscy raperzy i stand-uperzy. Pierwsze koncerty wystartują dwudziestego pierwszego czerwca. Kto jeszcze wystąpi?

Program Wartowni

Wydarzenia w czerwcu: