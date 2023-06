Urodzinowy weekend w Gorzowie. Będzie aż kilkanaście koncertów i spektakli!

To będzie prawdopodobnie najbardziej imprezowy weekend w Gorzowie w tym roku. Nic dziwnego. W niedzielę przypadają bowiem 766.urodziny miasta, które zostało założone 2 lipca 1257.

Biesiada nad Wartą

Typowo urodzinowa impreza będzie w sobotę i w niedzielę na placu pomiędzy Wałem Okrężnym i Wartą. W sobotę 1 lipca będzie tu biesiada, a także koncerty. O 19.00 wystąpi Dziubek Band, czyli pierwsza w Polsce profesjonalna koncertowa orkiestra dęta. Wraz z nimi na scenie pojawią się: Kuba Badach, Liroy, Maria Sadowska, No Logo i Marta Kołodziejczyk. O 21.30 zacznie się Awiński Show (zaręczamy, że porwie Was do tańca już od pierwszych sekund). Z kolei od 23.00 będzie Dyskoteka z Radiem Gorzów, podczas której wystąpi Martyna Cyrko – gorzowianka podbijająca listy przebojów.