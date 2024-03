Weekend był pełen sportowych emocji. Lubuszanie walczyli w halach i na otwartych stadionach

PIŁKA RĘCZNA

Żaranie z sukcesami w mistrzostwach Polski dzieci i kadetów

W Dobrej (województwo zachodniopomorskie) odbyły się mistrzostwa Polski dzieci i kadetów. Żarski Klub Sportów Walki reprezentowało dziewięcioro podopiecznych trenera Dawida Poloka. Medale zdobyli: złote - Amelia Kowzan w U-16 do 51kg, Damian Fedorowicz w U-14 do 67kg i Maksymilian Sobecki w U-14 do 40kg; srebrne - Szymon Socha w U-16 do 54kg, Igor Fedorowicz w U--12 do 46kg i Szymon Żak w U-16 do 81kg; brązowe - Kalina Ratajczak w U-16 do 67kg, Dominik Monarcho w U-12 do 42kg i Tymoteusz Polok w U-12 do 30kg. W klasyfikacji drużynowej żaranie zajęli 3. miejsce wśród 37 ośrodków z całej Polski.

