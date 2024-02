Weekendowe starty lubuskich sportowców. Występowali... "w kratkę"

KOSZYKÓWKA

Dwie zawodniczki AZS AJP Gorzów w kadrze 3x3

Reprezentacja Polski 3x3 rozpoczęła we Wrocławiu przygotowania do nowego sezonu. Trenerka Edyta Koryzna powołała do 10-osobowej kadry m.in. dwie gorzowianki: Aleksandrę Pszczolarską i Weronikę Telengę.