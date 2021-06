Wesele marzeń z widokiem na Giewont. Motocyklista z Jezior Dolnych (gm. Brody) wraz z ukochaną spełnili swoje marzenie

Było po naszemu

To był ślub po naszemu, my tak żyjemy na co dzień. Nie chcieliśmy oficjalnej sztampy, tego przysłowiowego czekania na rosół, pod krawatem, na sztywno i na pokaz. Motocykle to nasza pasja, co roku na długi weekend w Boże Ciało, jeździmy w góry, więc ci znajomi są z nami zawsze. Teraz pojechaliśmy, żeby wziąć ślub. Nie wszyscy się znali, więc najpierw była integracja, dużo jazdy motorami, zabawa, na końcu ślub. - opowiada pan Arek. - Nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek czuł się sztywno i źle, powiedzieliśmy, żeby każdy ubrał się, jak komu było wygodnie. Bez oficjalnych strojów. Było dokładnie tak, jak chcieliśmy.