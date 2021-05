Wieczorne życie Zielonej Góry po zluzowaniu obostrzeń. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy!

Zabawa na deptaku w Zielonej Górze

Okazuje się, że faktycznie część zielonogórzan postanowiła skorzystać z przyjemnej pogodowej aury i w piątkowy wieczór wybrała się na miasto. Choć był to dopiero pierwszy dzień częściowo odzyskanej "wolności" to jednak chętnych do relaksu na deptaku nie brakowało. W śródmieściu spotkaliśmy spacerowiczów, ale mieszkańcy korzystali również z wystawionych stolików. W jednym z ogródków w pobliżu Lubuskiego Teatru zorganizowano nawet karaoke!

- Tyle miesięcy człowiek siedział w domu, że teraz naprawdę cieszy się nawet z drobnej namiastki imprezy na mieście - twierdzi pani Karolina, którą spotkaliśmy na miejscu. Zielonogórzanka podkreśla przy tym, że w przyszłym tygodniu, jeśli tylko nie będzie padać, również wybierze się na starówkę.

Zobaczcie nasze zdjęcia z piątkowego wieczoru!