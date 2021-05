Imprezy w Lubuskiem. Co dzieje się na weekend w Lubuskiem? Czeka nas moc atrakcji! Zobaczcie, gdzie warto się wybrać

Co się dzieje na weekend w Lubuskiem? Wydarzenia sportowe i kulturalne ruszają pełną parą. Od 28 do 30 maja w województwie lubuskim czeka na nas moc atrakcji! Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekend w Lubuskiem.

Wydarzenia w Lubuskiem Otwarcie basenów

28 maja w całej Polsce otwarte zostaną baseny. W Lubuskiem pierwsze pływalnie otworzą się w piątek, natomiast z lubuskich basenów ruszy dopiero w sobotę. Szczegóły, godziny otwarcia i zamknięcia wszystkich basenów w Lubuskiem znajdziecie w naszym artykule:

WIDEO: Basen Wodnik w Żarach

Wydarzenia w Zielonej Górze SOBOTA, 29 maja #ZabiegAni dla Ani

Start: godz. 10.40, Lotnik - IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

W ramach wydarzenia można wziąć udział w: Indywidualnym treningu biegowym na jednej z malowniczych tras w Parku Poetów. Dla każdego uczestnika przewidziany jest numer startowy oraz pamiątkowy medal,

Kiermaszu pysznych domowych ciast,

Kiermaszu książek,

Spisowych zagadkach Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,

Grze w gigantycznego Chińczyka oraz będzie można zakręcić kołem fortuny,

Pokazach strażackich OSP Stary Kisielin.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz Ani Orłowskiej.

Otwarcie Kociej Kawiarni

Start: godz. 12, ul. Drzewna 1

Kolejne otwarcie Kociej Kawiarni po pandemicznym lockdownie. Dzięki pomocy dobrych ludzi lokalowi udało się przetrwać ten trudny czas i już w sobotę będzie można napić się tu pysznej kawy w towarzystwie kocich przyjaciół.

BAZAR RZEKA

Start: godz. 11.00, ulica Portowa, Cigacice

To już druga edycja tego wydarzenia. Swoje produkty wystawią lokalni wytwórcy żywności ekologicznej. W strefie Entropii kupić można będzie dużo ziół i innych dzikich roślin. Natomiast w drugiej części kupić będzie można oryginalne produkty z Grecji i Bułgarii.

Dzień Dziecka na Sportowo

Start: godz. 11.00, Dzika Ochla

Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem wraz z RONDO Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego organizują wielką imprezę rodzinną pt. „Dzień Dziecka na Sportowo". Impreza potrwa do 30 maja.

Na sobotę zaplanowano: paintball laserowy Laser.Tag prowadzony - przez instruktorów z GROT Zielona Góra,

zabawy, gry i animacje dla dzieci prowadzone m.in. przez instruktorów Mosir Zielona Góra,

dmuchaniec i gokarty dla dzieci,

kurs pierwszej pomocy – Lukfra Łukasz Frączkiewicz,

masaż leczniczy Mardo Małgorzata Dudek (indywidualne rozmowy i doradztwo),

nordic walking dla każdego,

zdrowotne aspekty saunowania i morsowania – Lodołamacze SPOKO TATO,

Dieta cud – kilka zdań o zdrowym odżywianiu,

maratony rowerowe,

karate dla każdego – ABIRO - Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości,

Senshinkan Zielona Góra – sztuka władania bronią.

NIEDZIELA, 30 maja Uczczenie 61. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich

Start: godz. 11.00, Kościół konkatedralny pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Program rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich 2021:

godz. 11.00: Msza św. w intencji obrońców Domu Katolickiego w Kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej.

godz. 12.05: Modlitwa przy grobie księdza Kazimierza Michalskiego i złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje.

godz. 12.15: Odsłonięcie muralu upamiętniającego Wydarzenia Zielonogórskie 1960 roku na budynku przy ulicy Kościelnej.

godz. 12.45: Główna część obchodów rocznicowych na scenie letniej przy Filharmonii Zielonogórskiej: - powitanie gości,

- wręczenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- wystąpienia okolicznościowe,

- program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze. godz. 13.30 - Złożenie wiązanek kwiatów pod Monumentem poświęconym Obrońcom Domu Katolickiego.

Dzień Dziecka na Sportowo

Start. godz. 11.00, Dzika Ochla

Katolickie Stowarzyszenie Ojcostwo Powołaniem wraz z RONDO Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego organizują wielką imprezę rodzinną pt. „Dzień Dziecka na Sportowo".

Na niedzielę zaplanowano: Triathlon sport dla wymagających (prezentacja) – Bolek Maliszewski,

Igrzyska Rodzinne – triathlon + sztafeta,

Spacer Tarzana – zawody dla dzieci i młodzieży na parku linowym,

Wyścig Rydwanów Wodnych – zawody rodzinne,

pokaz ratownictwa WOPR Zielona Góra. Dzień Dziecka na deptaku dla Ani

Start: godz. 13.00, zielonogórski deptak

W programie m.in.: balony z helem, malowanie twarzy, warkoczyki,

scena z DJem i dobrą muzyką,

bohaterowie z bajek i Bachus, którzy zapozują z Wami do zdjęcia,

strażacy,

pokazy formacji tanecznych,

pyszne lody, wata cukrowa,

kawa, herbata i gorąca czekolada,

koło fortuny z ciekawymi nagrodami,

bombowe licytacje. Całość eventu poprowadzi Bachus. Dzień Dziecka w Centrum Nauki Keplera

Start: godz. 10.00, Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze

Oprócz zwiedzania (w czterech turach: 10.00, 12.00,14.00 i 16.00) organizatorzy proponują:

Zwierzęta z balonów – warsztaty,

Escape room - gry,

Fizyka - nawet dziecko to zrozumie! – eksperymenty,

Stanowisko z drewnianymi klockami Mozaika,

Koło fortuny.

Tancubda Challenge - tańce hulańce

Start: godz. 12.00.

Wielki Finał Tancbuda Challenge 2021! Najlepsi tancerze i najlepsze ekipy w jednym miejscu. Dwa dni muzyki na żywo granej przez VunkyLao i Plash.

Livestream na YouTube TancbudaChallenge. Link do relacji na Facebooku Tancbuda Challenge. Piknikowo - jarmarkowo w skansenie. Ginące zawody

Start: godz. 11.00, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

Ginące zawody i umiejętności prezentowane będą w scenerii wiejskich zagród, pól i łąk przez rzemieślników i twórców ludowych. To czas, gdy nasz skansen ożyje! Spotkacie rzemieślników i twórców ludowych, którzy zaproszą Was do swojego świata, pokażą jak tworzyć unikatowe produkty. Będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach, a na wyspie rozpalone zostanie ognisko.

Mecz Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław

Start: godz. 16.30, stadion żużlowy przy ul. Wrocławskiej 69

Ostatni mecz pierwszej rundy rozgrywek PGE Ekstraligi. Spotkanie Falubaz Zielona Góra – Sparta Wrocław będzie pierwszym w tym sezonie meczem na zielonogórskim torze, który z trybun stadionu będą oglądali kibice.

Wydarzenia w Gorzowie Wlkp. Kinowe hity w Gorzowie Wielkopolski

A może... kino? Brak pomysłów na weekend? Możecie wybrać się do kina. Helios i Cinema 3D przygotowały dla widzów sporo propozycji. W Cinema 3D na dużym ekranie można zobaczyć m.in. takie filmy, jak: "Godzilla vs Kong", "Cruella", "Druga połowa", "Mortal Kombat", "Nomadland", "Co w duszy gra", "Krudowie 2: nowa era" oraz "Psy i koty 3: łapa w łapę". Z kolei w piątkowym repertuarze kina Helios znajdują się takie pozycje, jak: "Cruella", "Krudowie 2: nowa era", "Mortal Kombat", "Nomadland", "Druga połowa", "Wolka", "Ojciec", "Co w duszy gra", "Psy i koty 3: łapa w łapę".

Teatr w Gorzowie

29 maja godz. 17.00 , 30 maja godz. 12.00, 1 czerwca godz. 17.00. Gorzowski teatr przygotował spektakl pt: „Nosorożec, czyli bajka o Gorzowie”. Bajkę na specjalnie zamówienie teatru napisała Iwona Kusiak. Co za temat! Gorzów terroryzowany przez bestię wprost z przeszłości. Tajemniczy Coś-Ktoś okrada nas z wody, niszczy zieleń, bezcześci dobre imię poczciwych mieszkańców i przede wszystkim... jest inny! - Choć Teatr oficjalnie był zamknięty, my cały czas pracowaliśmy przygotowując nowe spektakle. Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy całe rodziny na wspaniałą bajkę o Gorzowie. Spektakl pt. „NOSO-ROŻEK” to obowiązkowa propozycja dla każdego (małego i dużego) mieszkańca Gorzowa i całego województwa lubuskiego. – mówi Jan Tomaszewicz Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Autor: Iwona Kusiak, Reżyseria: Cezary Żołyński, Scenografia: Iza Toroniewicz, Muzyka: Mariusz Smoliński, Ruch sceniczny: Bartosz Bandura, Projekt lalki nosorożca i plakatu: Joanna Sapkowska-Pieprzyk, Asystent reżysera: Joanna Rossa, Fotografie wykorzystane w scenografii: Bartłomiej Nowosielski.

Występują: Beata Chorążykiewicz, Joanna Ginda, Bogumiła Jędrzejczyk, Przemysław Kapsa, Marta Karmowska, Mikołaj Kwiatkowski. Anna Łaniewska. Jan Mierzyński. Edyta Milczarek, Karolina Miłkowska-Prorok, Artur Nełkowski, Kamila Pietrzak-Polakiewicz, Joanna Rossa, Cezary Żołyński.

Wydarzenia w Strzelcach Krajeńskich Sobota, 29 maja

Dzień Dziecka na rynku

Start: godz. 14, Rynek Miejski

Impreza na Rynku Miejskim z okazji Dnia Dziecka. Co będzie się działo? Dla najmłodszych zaplanowano takie atrakcje, jak: dmuchańce, wata cukrowa, wodne atrakcje, piłkarzyki, ogromne bańki mydlane, malowanie buzi, animacje.

Wydarzenia w Nowej Soli Charytatywny turniej z okazji Dnia Matki

Start: sobota 29 maja, godz. 14.00; Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

Klub Mam, Rzeczpospolita Babska i Arka Nowa Sól organizują charytatywny turniej piłkarski. Zagrają w nim: Rzeczpospolita Babska, Klub Mam, Nowosolska Grupowa Biegowa, kobieca Odra Bytom Odrzański, Babki z Klasą, Amazonki Team, Nowosolska Paczka i Mateczki z Areczki. Będzie kiermasz ciast, hot dogi i niespodzianki. Cel wydarzenia zbiórka pieniędzy na Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze.

Smaczny weekend

Start: 29-30 maja, sobota, w godz. 12:00 - 22:00, niedziela, w godz. 12:00 - 21:00; plac przy al. Wolności w Nowej Soli.

Ford trucki przyjadą do miasta i zaparkują naprzeciwko Parku Krasnala. Jak zawsze na tego typu imprezach będzie mnóstwo potraw do wyboru. W tle będzie przyjemna dla każdego ucha muzyka. - Aleja Wolności w Nowej Soli zamieni się w najsmaczniejsze miejsce w regionie – zachęcają organizatorzy Smacznego weekendu z Food & Event.

Nowa atrakcja w Nowej Soli czynna od weekendu

Start: sobota, godz. 10, Zjednoczenia 19.

Pływalnia Kryta Solan zostanie otwarta po raz pierwszy po wybudowaniu. To oczekiwane przez mieszkańców miejsce było gotowe do użytku w marcu, ale przez pandemię, nie mogło zostać otwarte. W sobotę wejście dla mieszkańców będzie od godz. 10.00, w niedzielę od godz. 8.

Wydarzenia w Żarach Piątek, 28 maja:

40. rocznica śmierci kardynała Wyszyńskiego

Start: godz. 10.00, kościół pw. NSPJ

W piątek 28 maja uroczystości związane z 40. rocznicą śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. O 10.00 msza w kościele pw. NSPJ w Żarach, 11.30 złożenie kwiatów pod obeliskiem z pamiątkową tablicą. Katolickie stowarzyszenie Christiana Civitas zaprezentuje wystawę "Rodzina Bogiem Silna", dostępną do 10 czerwca.

Sobota, 29 maja:

Historyczny spacer po dawnym lotnisku

Start: godz. 16.00, al. Promnitzów

Historyczny spacer po dawnym lotnisku i obiektach związanych z produkcją myśliwców Focke - Wulf. Zbiórka uczestników przy wystawie w parku (naprzeciwko Wzgórza Winnego przy al. Promnitzów).

Start: niedziela, 30 maja od 9.00 do 14.00, przy ul. Poznańskiej.

Lokalne produkty i rękodzieło.

Start: godz. 13.00, ul. Okrzei

Wydarzenie rozpocznie się mszą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Okrzei w Żarach. Następnie będzie marsz do parku przy al. Jana Pawła II i piknik rodzinny.

Start: godz. 16, plac Unii Europejskiej

Przez cały weekend (od 28 do 30 maja) w Krośnie Odrzańskim będzie odbywał się Festiwal Smaków Świata. To oznacza, że na placu Unii Europejskiej ponownie ustawią się Food Trucki z pysznym jedzeniem. Podobnie jak w zeszłym roku impreza pierwszego dnia rozpocznie się popołudniu, dokładnie o godz. 16.00 i potrwa do 21.00. W następnych dniach Food Trucki będą otwierać się o godz. 12.00 i będą działać do 20.00.

Sobota, 29 maja

Zlot samochodów terenowych Raduszczanka 4x4

Start: godz. 8.00,

W sobotę, 29 maja od godz. 8.00 coś dla miłośników jazdy ekstremalnej. Stowarzyszenie Krośnieńskie bezdroża 4x4 organizuje kolejną odsłonę zlotu samochodów terenowych Raduszczanka 4x4, która będzie odbywać się na błotnistych terenach w okolicach Krosna Odrzańskiego. Jeśli nie wiecie czego się spodziewać, to poprzednie odsłony tego wydarzenia wyglądały tak:

Niedziela, 30 maja

Wyścig rowerowy GRAND PRIX KACZMAREK ELECTRIC MTB

Start: godz. 11.00,

W niedzielę, 30 maja w Krośnie Odrzańskim odbędzie się rowerowy wyścig z cyklu GRAND PRIX KACZMAREK ELECTRIC MTB 2021. Około 400 uczestników zbierze się na placu Unii Europejskiej. Start zawodów o godz. 11.00. Trasa w większości biegnie przez obszary udostępnione przez Nadleśnictwo Bytnica.

Tak wyglądały poprzednie odsłony wyścigu MTB w Krośnie Odrzańskim:

Wydarzenia w Żaganiu Sobota, 29 maja

Festyn strażacki

Start: godz. 10.30, sala wiejska w Lubiechowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiechowie (gmina Małomice) zaprasza na festyn strażacki za salą wiejską w Lubiechowie. W programie gry i zabawy dla starszych i młodszych, pokazy strażackie, pokazy sprzętu, darmowa wata cukrowa i grochówka.

Show "Gozdnica ma talent

Start: godz. 15.00, skwer przed GDK

Gozdnicki Dom Kultury zaprasza w sobotę 29 maja 2021 o godz. 15.00 na skwer przed GDK, na show "Gozdnica ma talent". Niedziela, 30 maja

Wystawa ,,Nakręcony Żagań"

Start: godz. 17.00, Żagański Pałac Kultury

W niedzielę, 30 maja o godz. 17.00 Żagański Pałac Kultury zaprasza do Sali Inter na wystawę "Nakręcony Żagań", połączoną z projekcją filmu Janusza Morgensterna "Potem nastąpi cisza", który powstawał m.in. w Żaganiu. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania w pokoju 168 ŻPK.

Święto kwitnących azalii w szkółce krzewów ozdobnych Pudełek w Iłowej

Start: 30 maja

"Święto kwitnących azalii" kończy się 30 maja 2021. To ostatnia okazja, żeby na terenie ogrodu urządzić na przykład rodzinny piknik. Dla dzieciaków są przygotowane gry i zabawy oraz zagroda ze zwierzaczkami, zaś dorośli mogą odpoczywać na leżakach, wśród cudownych azalii, różaneczników, magnolii i tak wielu kwiatów i krzewów.

Piknik rodzinny nad zalewem

Start: godz. 15.00, zalew

Małomicki Ośrodek Kultury zaprasza w niedzielę 30 maja od godz. 15.00 na piknik rodzinny nad zalewem. W programie: gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, pokazy strażackie OSP Lubiechów, występy dzieci, koncert zespołu Prima-Sort, dmuchańce, grill i wata cukrowa. WIDEO: Zobacz co się działo w kulturze na Ziemi Lubuskiej 7 lat temu?! Najważniejsze wydarzenia artystyczne jakie miały miejsce w październiku 2014.