Wielka hałda szkodliwych odpadów ma zniknąć z Tuplic jeszcze w tym roku. Mieszkańcy czekają na to od wielu lat

Składowisko w Tuplicach to prawdziwa zmora okolicznych mieszkańców. Niebezpieczne odpady z huty cynku są tutaj składowane od ponad dziesięciu lat, a trafiły do gminy z Niemiec nielegalnie. Po wielu rozmowach i naciskach, ze strony gminy Tuplice, polskich władz, Niemcy mają wywieźć odpady. Według harmonogramu jeszcze w październiku tego roku.

- Nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Niemcy mają usunąć składowisko. Był doniesienia prasowe, że to nieprawda, ale jestem spokojna tym, bardziej, że w ubiegłym roku o tej sprawie pisano także w niemieckiej prasie o tym, że hałda zniknie. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że wykonawca nie będzie wyłoniony w pierwszym przetargu, który ogłosiła strona niemiecka, tak też bywa, gdy my ogłaszamy przetarg na wykonanie, ale ja jestem spokojna. W marcu mieliśmy wizytę minister klimatu i środowiska, i to nie było żadne polityczne wsparcie przed wyborami, bo ja nie opowiadam się za żadną opcją polityczną - podkreśla Katarzyna Kromp, wójt Tuplic.