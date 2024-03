Wielkanoc 2024. Lubuszanie ruszyli do kościołów poświęcić wielkanocne pokarmy

Święcenie wielkanocnych pokarmów w Wielką Sobotę to piękna tradycja. Kościoły wypełniają się tego dnia wiernymi. Przychodzą nawet osoby, które w ciągu roku rzadko odwiedzają kościoły. Jak w tym roku wyglądały święconki Lubuszan?

Przed memoriałem Jancarza też święcili pokarmy

Takiej akcji jeszcze w Gorzowie nie było! Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem XVIII Memoriału Edwarda Jancarza kapelan Stali Gorzów święcił pokarmy przyniesione w koszyczkach przez kibiców.

Święcenie pokarmów w Marysinie

W Wielką Sobotę 30 marca 2024 jak co roku odbyło się wyjątkowe święcenie pokarmów pod krzyżem na rozstaju dróg w Marysinie koło Żagania. Mało ludzi wie, że to jest ten sam krzyż, który stał na skwerze naprzeciwko poczty w Żaganiu, a został zastąpiony figurą Chrystusa Króla.

Święcenie pokarmów w Sulechowie

W naszej galerii zdjęcia ze święcenia pokarmów wkościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie. Święcenie pokarmów w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie.

Święcenie pokarmów w Łagowie

W nietypowy sposób święcono pokarmy w Łagowie. To już tradycja. Jak co roku święcenie pokarmów miejsce przy osiedlowej kapliczce na Osiedlu Lecha w Łagowie.

Święcenie pokarmów w Gorzowie Wlkp.

W Gorzowie pierwsze święcenie pokarmów odbyło się już o 8.00 w Białym Kościółku. Godzinę później wybraliśmy się do kościoła św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Czereśniowej. Choć było to dopiero pierwsze w Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów, w świątyni było już kilkaset osób. Święcenia pokarmów w większości gorzowskich kościołów są o pełnych godzinach. Zakończą się po południu. Ostatnia okazja do błogosławieństwa pokarmów będzie o 17.00 w Wieczerniku przy kościele Pierwszych Męczenników Polski. Więcej:

Błogosławieństwo pokarmów to taki moment w roku, kiedy kościoły wypełniają się jak nigdy w ciągu roku. Z koszyczkiem, w którym jest m.in. jajko, sól, chleb czy wędlina do świątyń przychodzą bowiem także osoby, które nie odwiedzają kościołów co niedzielę.

Co wkładamy do wielkanocnego koszyczka?

W koszyczku ze święconką nie może zabraknąć chleba, jajka, chrzanu, sera, wędliny, soli, pieprzu i baranka. Chleb we wszystkich kulturach jest pokarmem zapewniającym przetrwanie. Dla chrześcijan oznacza ciało Pana Jezusa i jest najważniejszym z symboli. Sól to minerał dający życie i podstawa istnienia, a baranek – symbol zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. Baranek z ciasta chlebowego, cukru, czekolady lub marcepanu, a dawniej: uformowany z masła, oznacza pokorę i łagodność. Ten z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego ze sztandarem, który podkreśla triumf i zwycięstwo.

Wielkanoc to ruchome święto

Wielkanoc to święto, które niemal każdy kojarzy z wiosną, zielenią i kwiatami. W ten dzień zwykle obdarzamy się nawzajem życzeniami, dzielimy się jajkiem i rozpieszczamy smakowitymi tradycyjnymi daniami. To czas radosnego świętowania, rodzinnych spotkań, odwiedzin bliskich. Jest to jednocześnie najstarsze i najważniejsze święto religijne. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia jest świętem ruchomym. Przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, którą mieliśmy właśnie w tym tygodniu.

