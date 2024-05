Wielki, barwny korowód przeszedł przez zabytkowe ulice Kożuchowa. Mieszkańcy radośnie otworzyli tegoroczny Turniej Rycerski

Świętowanie czas zacząć

Korowód na otwarcie Turnieju Rycerskiego w Kożuchowie to już wieloletnia tradycja. Biorą w nim udział tradycyjnie rekonstruktorzy przebrani w barwne stroje oraz rycerze na barwnie odzianych koniach. Nie zabrakło ich również i w 2024 roku. Zawsze dołączają mieszkańcy tego pięknego miasta na Wzgórzach Dalkowskich. Zobaczcie jak to wyglądało, a może ktoś odnajdzie się na zdjęciach?

Podwójne mury obronne

Wydarzenie organizowane jest już po raz dwudziesty szósty i nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Nie braknie podczas niego walk i pokazów rycerskich. Turnieje będą się odbywać w formule pełno kontaktowych sportowych walk rycerskich. Większość pokazów odbywa się w obrębie murów miejskich z przełomu XIII i XIV wieku. Mury miały około 8 metrów, zwieńczone blankami i hurdycjami. Zbudowane z kamienia polnego, układanego warstwowo. Pierścień murów opasywała dochodząca miejscami do 20 metrów szerokości wypełniona wodą fosa. W 1764 roku, po wielkim pożarze, część z nich została rozebrana, a materiał wykorzystano do odbudowy domów. Mury i fosa są zachowane niemal w pierwotnej długości i są unikatem w skali światowej.