Ruszył popularny festiwal muzyczny "Przedsionek raju". W tym roku nie zabraknie przede wszystkim muzyki Vivaldiego, Haendla i Bacha

Tradycyjnie nie zabraknie koncertów w małych miejscowościach województwa lubuskiego oraz jednej na Dolnym Śląsku (Jerzmanowa, powiat głogowski).

„Przedsionek Raju” powstał z inicjatywy festiwalu „Muzyka w Raju”, ale dzisiaj jest już odrębnym i posiadającym swój niepowtarzalny charakter wydarzeniem muzycznym, ale także społecznym i kulturotwórczym. Jego koncerty docierają bowiem często do miejsc, w których muzyka dawna nie była nigdy wcześniej wykonywana, a w przygotowania do wydarzeń cyklu angażują się lokalne społeczności. Cykl jest także promotorem wykorzystywania muzyki dawnej oraz wydarzeń kulturalnych do promocji poszczególnych miejscowości i regionów.