Wielki jeż pojawił się w Parku Sulecha. Co ma wspólnego ze smokiem? Okazuje się, że wiele i że to bardzo przydatna inwestycja

Jeżyki w Parku Sulecha mają bardzo ważną funkcję do spełnienia. To nie tylko uatrakcyjnienie miejsca spacerów i odpoczynku mieszkańców miasta. Owe instalacje mają pomóc rodzicom maluchów w wychowaniu, a konkretnie w rozstaniu się ze smoczkiem.

Najlepiej rozstać się ze smoczkiem do drugiego roku życia

Jak ważne to zadanie, wiedzą wszyscy rodzice. Bo zwykle trudno namówić malucha, by pozbył się swojego smoczka. Przyzwyczaił się do niego, czuje się z nim wygodnie i bezpiecznie. Aż tu nagle mówią mu, że to się zmieni...

Jak diagnozują specjaliści z dziedziny stomatologii i ortodoncji najkorzystniejsze dla maluchów rozstanie ze smoczkiem powinno nastąpić do drugiego roku życia. Dłuższe używanie smoczka prowadzi do wielu zniekształceń, a w konsekwencji prowadzenie korekty zgryzu oraz uzupełnień protetycznych.