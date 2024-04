Wielki łomot w Zielonej Górze. Moc emocji podczas gali sportów walki |ZDJĘCIA

Gala „Hybrid MMA 4 – Next Level” była połączeniem świata zawodowego sportu z showbiznesem. To oznacza, że oprócz prawdziwych pojedynków w różnych sztukach walk, doszło do pojedynków osób znanych głównie z telewizji, były to tzw. freak fighty. Usatysfakcjonowani z pewnością byli fani takich programów typu reality show, jak Love Island, Hotel Paradise, czy Warsaw Shore, których bohaterowie pojawili się w zielonogórskiej hali. Dla przykładu, Bernadeta Urbańska (Love Never Lies) pokonała Paulinę Szczuc (Love Island), a Jakub Wiśniewski (Love Island) „oklepał” Damiana Grafa (Warsaw Shore).