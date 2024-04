Gala sportów walki w Zielonej Górze połączy świat sportu z showbiznesem

„Hybrid MMA 4 – Next Level” – pod takim szyldem odbędzie się zielonogórska gala. Impreza będzie połączeniem świata sportu na wysokim poziomie, a walkami ludzi znanych głównie z ekranów telewizyjnych. To oznacza, że pojedynki – w różnych sztukach walk – toczyć będą zarówno zawodowi sportowcy z krwi i kości, jak również osoby znane z telewizji, internetu, showbiznesu, będą to tzw. freak fighty.