Wiktor Głazunow już nie trenuje z Markiem Zacharą. Wrócił do kadry pod skrzydła Marka Plocha

O współpracy Wiktora Głazunowa z Markiem Plochem mówiło się różnie. Fakty były takie, że zarówno przed poprzednimi igrzyskami w Tokio, jak i teraz, niespełna rok przed igrzyskami w Paryżu zawodnik zrezygnował z centralnego szkolenia i pracował wspólnie z klubowym szkoleniowcem Markiem Zacharą . Od początku lutego kanadyjkarz wrócił jednak do kadry. Dlaczego?

Nie chciał stracić stypendium

– Pracowaliśmy razem od listopada 2023 roku – przypomina Zachara. – Najpierw był obóz w Portugalii, w grudniu w Zakopanem, w styczniu znowu w Portugalii. Za każdym razem prawie miesiąc wspólnego pobytu. Z Półwyspu Iberyjskiego wróciliśmy 1 lutego. Kilka dni wcześniej Wiktor dostał mailem pismo z Polskiego Związku Kajakowego, który jest pośrednikiem w wypłacaniu zawodnikowi ministerialnego stypendium. Związek prosił go o potwierdzenie, czy podejmie treningi z kadrą. Bo w stypendialnym regulaminie jest zapis, iż beneficjent takiego świadczenia musi się znajdować w centralnym szkoleniu. Wiktor nie miał wyjścia. Oświadczył po męsku, że nie stać go na utratę stypendium, bo nie ma żadnego indywidualnego sponsora. Już trzy dni później dołączył do grupy Marka Plocha i wyleciał z całą kadrą na zgrupowanie w portugalskim Sao Domingos. Teraz, w marcu, przebywa tam z reprezentacją już drugi raz.