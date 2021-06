Wioślarka Olga Michałkiewicz z AZS AWF Gorzów z brązem Pucharu Świata we włoskiej Sabaudii

- To był bardzo ciekawy wyścig! Kończymy na trzecim miejscu i jesteśmy zadowolone z walki z Brytyjkami. Dunki "tym razem" były minimalnie przed nami. Holenderki powtarzalnie prezentują wysoką dyspozycję. Te same załogi będą ścigały się z nami na igrzyskach, do których zostało 47 dni. Z dobrymi emocjami po tym wyścigu wchodzimy w kolejny okres przygotowań. Przed nami górski BPS. Dzisiaj pozostaje odpoczynek i regeneracja. Już jutro wracamy na chwilę do naszych domów, a w środę meldujemy się w zakopiańskim COS-ie - napisała w poniedziałek 7 czerwca na swojej stronie na Facebooku Michałkiewicz.