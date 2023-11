Wodę w Zielonej Górze można pić prosto z kranu. Zachęcają do tego Zielonogórskie Wodociągi

Picie wody z kranu ma same zalety

Sporo mieszkańców Zielonej Góry z dużą ostrożnością podchodzi do wody lecącej z kranów i nigdy nie odważyło się jej wypić bez uprzedniego przegotowania. - Tymczasem woda w mieście jest bardzo dobrej jakości i można ją pić bezpośrednio z kranu bez stosowania filtrów – zapewniają Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. – Ma skład podobny do wody butelkowanej.

Według brytyjskiego dziennika The Guardian tylko w ciągu jednego roku sprzedaje się na świecie ponad 480 mld plastikowych butelek, które ułożone przy sobie miałyby długość równą połowie odległości Ziemi do Słońca.

Woda jest codziennie badana

- Gwarantujemy bezpieczeństwo wody w wodociągu. Jest kontrolowana na każdym etapie produkcji – podkreślają Zielonogórskie Wodociągi. Woda trafiająca do miejskiej sieci jest na bieżąco badana:

Skąd pochodzi woda dostarczana do zielonogórskich domów?

Stamtąd jest kierowana jest do głównej przepompowni przy ul. Sulechowskiej. Z przepompowni przetłaczana jest do sieci wodociągowych poszczególnych stref zasilania oraz do zbiorników na Wzgórzu Braniborskim i przy ul. Wiśniowej.

Do pozostałej części Zielonej Góry, oraz do Dzielnicy Nowe Miasto woda jest dostarczana z lokalnych ujęć, tj. studni głębinowych i stacji uzdatniania zlokalizowanych na os. Zacisze i przy ul. Zjednoczenia oraz w sołectwach: Zatonie, Ochla, Jarogniewice, Jany, Łężyca i Stary Kisielin. Ta woda nie wymaga stosowania ciągłej dezynfekcji.