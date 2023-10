Worki na liście z grobów już są, będzie też „busik” dla seniorów na cmentarzu w Gorzowie

Worki na liście, z których mogą skorzystać sprzątający groby, to pomysł, który na cmentarzu był już w zeszłym roku. Przyjął się, więc jest kontynuowany. - Przygotowaliśmy 3 tys. sztuk worków. Są już do pobrania – mówi nam Karolina Rzepecka, prezes Inneko SPZ, które jest administratorem cmentarza.

Worki znajdują się w dwóch miejscach. Można je pobrać ze stojaków na narzędzia do sprzątania grobów w okolicach głównej bramy oraz na wysokości cmentarnego biura, które sąsiaduje z kaplicą na cmentarzu. Po napełnieniu liśćmi worki można pozostawić obok miejsc składowania odpadów biodegradowalnych (w jednej części cmentarza są to altany, w innych miejscach – murowane „śmietniki”).

Bus dowiezie seniora

W tym roku administrator cmentarza wprowadza też – na razie pilotażowo - kolejną nowość. To bezpłatny transport na terenie cmentarza dla seniorów powyżej 70. roku życia.

Seniorów będzie woził bus, do którego będzie mogło wsiąść siedem chętnych osób. Będzie on jeździł od najbliższego poniedziałku 23 października do 31 października (za wyjątkiem niedzieli 29 października).

- Transport ma ułatwić przedostanie się do grobów zlokalizowanych w odleglejszych częściach gorzowskiej nekropolii. Usługa będzie realizowana w godzinach 9.00-15.00 – informuje Inneko.

Seniorów będzie woził samochód firmy LPP. Będzie on obsługiwał dwie trasy (zobacz grafikę poniżej).

Przejazdy busem będą darmowe. Jarosław Miłkowski

Przystanek początkowy będzie znajdował się przy bramie głównej w pobliżu portierni. Na trasach będą przystanki, na których – w miarę możliwości – będzie można wsiąść w drogę powrotną pod bramę główną.