Wraca połączenie Polregio relacji Zielona Góra - Wrocław. Cztery kursy dziennie i nowoczesny tabor

POLREGIO będzie realizować przejazdy na tej samej trasie, co wcześniej, oferując lepsze warunki przejazdu, ponieważ przewozy będą obsługiwane przez nowoczesne jednostki taborowe ED78 Impuls, ED72 i EN57AL. Pojazdy mogą przewieźć ponad 170 pasażerów, a do tego jedno z czterech kursów będzie realizowane w podwójnym zestawieniu.

Pociągi będą kursować cztery razy dziennie

Jak informuje POLERIO - popularne połączenie mogliśmy ponownie włączyć do rozkładu jazdy dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i doskonałej organizacji przejazdów przez Marszałka województwa. Pozostałe połączenia uruchomi Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pociągi będą kursować będą cztery razy dziennie na trasie: Zielona Góra – Nowa Sól – Głogów – Ścinawa – Wołów – Brzeg Dolny – Wrocław Główny, zatrzymując się na wszystkich przystankach pośrednich, zapewniając mieszkańcom regionu dojazd do pracy, szkół, urzędów czy placówek medycznych.

Pasażerowie zadowoleni z powrotu bezpośrednich kursów POLREGIO do Wrocławia

Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, bo kierunek Zielona Góra - Wrocław jest bardzo popularny. Dla wielu osób to możliwość dojazdu do pracy, szkoły, a także na studia w Zielonej Górze, Glogowie, we Wrocławiu.