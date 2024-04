Wychowanek zdobył punkt i Falubaz ma historyczny triumf

Falubaz debiutuje w rozgrywkach U24 Ekstraligi i od razu zwycięża! Młoda zielonogórska drużyna na swój historyczny pojedynek wybrała się we wtorek 23 kwietnia do Grudziądza. I choć jeździła de facto w sześcioosobowym zestawieniu (w składzie, ze względu na wymóg co najmniej siedmiu zawodników, był Mateusz Łopuski, dla którego było jeszcze za wcześnie, by ścigać się po kontuzji odniesionej u progu), swój debiut zakończyła sukcesem.