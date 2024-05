Wycieczki rowerowe w woj. lubuskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Myślisz nad wycieczkę rowerową w woj. lubuskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. lubuskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubuskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. lubuskim ma być od 15°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 79%. W niedzielę 02 czerwca w woj. lubuskim ma być od 14°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 31% do 52%. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- stanowice Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 527 m Trasę dla rowerzystów poleca Kys30

Stanowice

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1300 roku(Steneviz), kiedy to margrabia Albrecht III nadaje wieś klasztorowi cystersów w Mironicach. W tym okresie prawdopodobnie lenno posiadała rodzina von Stennewitz. W 1337 roku Stanowice wymienione w Księdze ziemskiej jako Stennewitz oraz rody posiadające majątki na terenie wsi: von Winningen, von Perwenitz, von Dorn(m)stedt. W 1350 roku część gruntu należy do kolegiaty myśliborskiej, które otrzymała po Henningu von Perwenitz. W 1362 roku ziemię we wsi posiada Piotr Mörner. Wymieniany również Kuno i Siegfried von Winningen. Około 1455 roku dobra we wsi posiadają rodziny von der Marwitz oraz von Horker. W 1490 wymieniony Hans von der Marwitz, a w 1492-1493 Henning von der Marwitz oraz: Hans(1499), Otto(1517), Asmus(1560), prawdopodobnie budowniczy dworu. W 1560 roku część wsi posiada Asmus von Schӧnebeck z Dolska, który swoją część przekazuje braciom Joachimowi i Asmusowi von Schӧnebeck. Ta część majątku znalazła się w posiadaniu rodu von der Marwitz. W 1658 roku właścicielem majątku jest pułkownik Joachim II von der Marwitz, syn Hansa i Anne von der Goltz. W 1718 roku właścicielem wsi jest Karl Friedrich von der Marwitz. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Hansa Ehrenreicha von Glӧden, późniejszego właściciela huty szkła. W 1754 roku z powodu kłopotów finansowych sprzedaje majątek kapitanowi Georgowi Achazemu von Horker. W 1763 roku za 60000 talarów majątek zakupił Wilhelm Gottfried Bayer(1724-+1780), właściciel majątków w Baczynie, Wysokiej i Zosinku, nobilitowany w 1777 roku. Po jego śmierci majątek w rękach dzieci: Friedricha Johanna Gottlieba von Bayer(1747-+1823), Sophie Friederike Wilhelmine von Eckenbrecher(1755-+1810) i Amalie Gottfriede von Scheidt. W 1800 roku dobra zastawione na rzecz bawarskiego domu panującego. W 1804 roku dobra zakupione przez Karla Ferdinanda von Empich z Meklemburgii, nobilitowanego w 1794 roku. Po bezpotomnej śmierci Karla Ferdinanda von Empich w 1835 roku zapisem testamentowym dobra otrzymał zarządca majątku, Martin GottliebTreichel(1779-1848). Kolejnym właścicielem był Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel(1827-1898). Od 1889 roku również właściciel Lubna, ożeniony z Clare Ernestine Auguste von Bayer(1831-+1908). W 1898 właścicielem dóbr zostaje Georg Treichel(1861-+1931). Ostatnim właścicielem majątku był kapitan Friedrich Karl Treichel(1894-+1945) ożeniony z Helene z domu von Freyer. Został zastrzelony w pałacu przez żołnierzy radzieckich.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Gryżyńskim PK Początek trasy: Zbąszynek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,38 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 327 m

Suma zjazdów: 1 300 m Prokul poleca tę trasę rowerzystom Jeśli chcesz podziwiać jesienne barwy z siodełka podczas wędrówki po niemodnym i prawie nieodkrytym zakątku kraju, odwiedź Gryżyński Park Krajobrazowy. Położony jest on nad ogromnym podziemnym zbiornikiem wody, który powstał przed milionami lat. Wędrówkę warto zacząć od stacji Radnica, skąd kierujemy się szosą na Sulechów, by po ok 2 km skręcić w lewo na czarny szlak. W miejscu zjazdu znajduje się charakterystyczna czerwona tablica oznaczająca granicę Parku. Oznakowanie szlaku jest marne, a jego nawierzchnia, często zarośnięta lub podmokła, wije się nad brzegami jezior wzdłuż polodowcowej rynny.

Po kilku kilometrach ujrzymy położoną na zboczu wieś Grabin, której zabudowa nie zmieniła się od stuleci. Na wzgórzu dominuje wieża zadbanego szachulcowego kościoła p.w. Jana Chrzciciela, a kawałek dalej piękny barokowy dwór z pierwszej połowy XVIII wieku, w którym znajduje się pensjonat „Dworek Dalia“. Ta parterowa, murowana budowla oparta na planie prostokąta, od zachodniej strony posiada na ryzalicie filarowy portyk, a we wnętrzach sufity z plafonami. Całość tworzy styl wiejsko - romantyczny.Niestety, pensjonatu nie możemy zaliczyć do grupy Bett+Bike ze względu na wysokie ceny (minimalna - 100zł) oraz brak wymaganego zaplecza dla rowerów.

Z podnóża wzniesienia, na którym stoi dworek, wypływa strumyk wpadający do potoku Gryżynki płynącego wartkim nurtem wzdłuż doliny. Podobno w jego wodach występuje rodzimy gatunek pstrąga.

18.10.2011

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno śladem sześciu młynów na Kosie Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 541 m Kys30 poleca tę trasę

Trasa "śladem sześciu młynów" ukazuje, jak niewielka rzeczka o nazwie "Kosa" potrafiła przed 2 wojną światową napędzać sześć młynów i zarazem dać utrzymanie ich właścicielom. Jeden z sześciu młynów był młynem papierniczym z 1552 roku. Do dnia dzisiejszego nie zachował się praktycznie żaden z młynów, jedynie tylko ślady po nich. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Dolsk-Dębno Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 483 m

Suma zjazdów: 1 475 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30 Jak co niedzielę czas na rower, nadszedł grudzień w nocy temperatura spada poniżej zera. Trasę zaplanowałem na około 50 km, temperaturę dziś mamy nieco ponad 1°C. Trasa jest łatwa i ciekawa, pominąłem wiele atrakcji turystycznych Dolska, Różańska, czy Warnic (po prostu było za zimno na robienie zdjęć).

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Dolsk-Różańsko-Grzybno-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Kys30 poleca tę trasę rowerzystom

Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na szczytach Kawczych Gór Początek trasy: Drezdenko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,83 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 298 m

Suma zjazdów: 259 m Trasę dla rowerzystów poleca Plantmar Myśli biegną automatycznie na południe, ale 'góry' te znajdują się w nadnoteckiej gminie Stare Kurowo. Porośnięte lasem stanowią północną krawędź Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i górują nad płaską Doliną Noteci. Najwyższe przewyższenie sięga 'aż' 129 m npm. Drogi zróżnicowane. Piasek utrudni nam podjazd za Łącznicą. Łęgi noteckie zaś to szutry, bruki i wąskie asfalty. Szlaki turystyczne czytelne do wsi Kawki, dalej ich tropienie zajęło mi trochę czasu. Dolina Noteci to już zupełnie inny krajobraz. Płaski bezmiar łąk z siatką rowów, rozrzuconymi osadami i wieżami kościołów, stanowiącymi doskonałe punkty orientacyjne. Stare domostwa, prawie niezmienione od czasów pruskiej kolonizacji i malownicze poewangelickie świątynie nadają tym terenom swoistego kolorytu. Korzystałem z mapy Gmina Stare Kurowo (1:50 000) wydanej przez wyd. Sygnatura.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zabytki Mazowsza - Czersk, Linin i Chynów Początek trasy: Sława

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Szymek84

Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*. Kościół p.w. Świętej Trójcy z p. XVII w. Materiał do budowy obecnego kościoła wykorzystano z poprzedniej świątyni z 1531 r., przez co uznawany jest za najstarszy kościół na Mazowszu. Remontowany w latach 1871–3, 1930–4 i 1948–50 (dobudowa kruchty i wieżyczki na dachu).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - pomnik wilka Początek trasy: Międzyrzecz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 477 m

Suma zjazdów: 476 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pyzatek W lasach swoje miejsce ma intrygujący pomnik wilka. Nie jest łatwo go odnaleźć. W czerwcu 1852 r. Johan Unger z Lusowa zastrzelił ostatniego wilka żyjącego w lasach międzyrzeckich. W miejscu śmierci zwierzęcia zbudowano pomnik w kształcie piramidy z tablicą, głoszącą: - Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżera płód/Johan Unger należycie, Zaspokoił jego głód.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: trening po świętach Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 394 m

Suma zjazdów: 1 394 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kys30

Święta, święta i po świętach... trzy dni lenistwa i jedzenia ponad miarę. Po świętach czas by przepalić nagromadzone kalorie. Mój dzisiejszy pomysł na trasę to prawie 60 km po drogach asfaltowych i leśnych. Pogoda dziś mi dopisała szczególnie na pierwszych 25 km gdzie lasy chroniły mnie przed wiatrem, podczas gdy droga minimalnie pięła się pod górę. Dalej Lubno, Brzeźno i Łąkomin to już wiatr dawał się we znaki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Początek trasy: Łęknica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Trasę dla rowerzystów poleca Taz77 To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem.

Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna. Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny. O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym.

Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

Nawiguj

Lubuskie zaprasza na dwukołową przygodę!

Województwo lubuskie kryje wiele urokliwych miejsc, które warto odkryć na rowerze. Malownicze jeziora, zabytkowe ruiny, parki, lasy i panoramy miast — to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na rowerzystów. Pierwsza propozycja to ścieżka w okolicach Kopalni Babina. Ta malownicza trasa obfituje w przepiękne widoki. Kolejna propozycja to rowerowy wypad dookoła Jeziora Lubniewsko, które łączy się z Lubiążem. Trasa ta gwarantuje relaksującą podróż i wspaniałe widoki na jezioro i okoliczną przyrodę. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów mamy trzecią propozycję-trasę granic Zielonej Góry. To ponad 100-kilometrowa wyprawa, która wiedzie nowymi granicami miasta. Województwo lubuskie pełne jest niespodzianek dla rowerzystów, a każda z proponowanych tras zapewni niezapomniane chwile i pełnię przygody na dwóch kółkach.