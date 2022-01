Za mundurem... kandydaci sznurem? Te lubuskie służby czekają na chętnych do pracy

Wiek nie ma już znaczenia

Dobra kondycja fizyczna i psychiczna, nieposzlakowana opinia oraz co najmniej średnie wykształcenie. To główne wymagania, które muszą spełnić kandydaci do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Do tej pory warunkiem był również wiek, ale teraz o pracę można starać się bez względu na rok urodzenia.