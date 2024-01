Zabrakło doświadczenia i skuteczności. Olimpia przegrała w Kluczborku

Mickiewicz Kluczbork – Olimpia Sulęcin 3:1

Siatkarze Olimpii Sulęcin jechali do Wrocławia po komplet punktów. Ze stolicy Dolnego Śląska przywieźli jednak tylko punkt.

Do połowy pierwszego seta Olimpia trzymała się blisko Mickiewicza. Miejscowi jednak odskoczyli na kilka punktów i wygrali inauguracyjną partię 25:20. Przyjezdni zaskoczyli pewnych siebie gospodarzy w drugim secie. Olimpia zagrała bardzo dobrze, już na początku prowadziła 9:2, 13:3 i wygrała 25:20, doprowadzając do wyrównania 1:1.

W trzeciej partii sulęcinianie do połowy grają „punkt za punkt”. Było 9:9, 10:10. Gospodarze jednak zagrali agresywnie w ataku i zwyciężyli pewnie 25:15. W czwartym secie Mickiewicz „poszedł za ciosem” i długo prowadził różnicą kilku punktów (17:12 na półmetku). Sulęcinianie jednak nie rezygnowali, doprowadzając do stanu 24:23. Ostatnie słowo należało do Mickiewicza, który wygrał czwartego seta 25:23, a cały mecz 3:1.