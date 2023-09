Zderzenie osobówki i tramwaju w Gorzowie. Są spore utrudnienia!

Wjechała citroenem pod tramwaj

Kolizje samochodów z tramwajami należą do najbardziej niebezpiecznych. To dlatego, że tramwaj wypełniony pasażerami waży około czterdziestu ton, więc w starciu z takim kolosem osobowe auto nie ma żadnych szans. Gorzowscy kierowcy niby to wiedzą, a mimo to regularnie pod tramwaje wjeżdżają. Do takiego zdarzenia doszło we wtorkowe przedpołudnie przy ulicy Walczaka w Gorzowie. Wszystko wskazuje na to, że miało ono miejsce z winy kierującej osobowym citroenem, która przejeżdżając przez torowisko nie zachowała należytej ostrożności i wjechała w tramwaj linii nr 3 jadący w kierunku Fieldorfa-Nila.

Kierująca citroenem najprawdopodobniej nie zachowała ostrożności przejeżdżając przez torowisko. Czytelnik

Po zderzeniu z tramwajem samochód odbił się od niego, a następnie uderzył w stojący nieopodal znak drogowy. Na miejsce została wysłana policja, pogotowie i straż pożarna. Pod opiekę pogotowia trafiła motornicza oraz kierująca citroenem. W zdarzeniu ucierpiały również oba pojazdy, które zostały poważnie uszkodzone.

Citroen odbił się od tramwaju i uderzył w stojący nieopodal znak. Czytelnik

Na miejscu wciąż trwają policyjne czynności. Są utrudnienia w ruchu. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie tramwaje linii numer 3 jeżdżą tylko do ulicy Pomorskiej, a od Pomorskiej do Fieldorfa-Nila kursuje zastępczy autobus. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin. To nie pierwszy przypadek, kiedy kierowcy na dobrze widocznych i właściwie oznakowanych przejazdach pakują się wprost pod prawidłowo jadący tramwaj. Przyczyna najczęściej jest prozaiczna. To rozkojarzenie lub zwykłe gapiostwo.