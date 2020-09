Zespół po-covidowy. Co to właściwie jest? - Może nas kosztować dużo zdrowia - tłumaczy immunolog Paweł Grzesiowski

- Wiele osób może przez to stracić zdrowie. Może nas to dużo kosztować, bo są to odległe i ciężkie powikłania, które są właściwie nie do przewidzenia - tłumaczy immunolog.

Warto podkreślić, że to zupełnie nowy zespół chorobowy, dlatego jest to duże wyzwanie dla placówek medycznych . Nadal brakuje dokładnej wiedzy, a większość pacjentów nie jest świadoma, że taki zespół w ogóle istnieje.

A co, jeśli nigdy nie byliśmy poddani testom na obecność koronawirusa, a odczuwamy podobne symptomy do tych wyżej opisanych?

- Objawów jest mnóstwo, dlatego ta choroba jest tak trudna, póki co do zdefiniowania. Jeśli ktoś do czasu zakażenia koronawirusem był zdrowy, a po Covidzie ma przewlekłe problemy, nie może robić tego, co przedtem, to powinien szukać pomocy lekarskiej - tłumaczy doktor Paweł Grzesiowski.

Immunolog podkreśla również, że każdy może mieć inne objawy. - Jedni mają bóle mięśniowe, inni cierpią na bezsenność, inni mają zaburzenia koncentracji - dodaje.