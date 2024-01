Zespół z Torunia próbował tylko straszyć w Arenie Gorzów. A na koniec był pogrom

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. – ENERGA POLSKI CUKIER TORUŃ 88:63

Po trzech efektownych wyjazdowych zwycięstwach, gorzowianki w sobotę (6 stycznia) rozegrały pierwszy w tym roku mecz u siebie. Znów były faworytkami spotkania, bo nie mogło być inaczej skoro zespół z Torunia to jedna z dwóch ekip w lidze, która na wyjeździe jeszcze nie wygrała. Dlatego ewentualny sukces torunianek w Gorzowie musiałby zostać uznany za dużego kalibru niespodziankę.

Pierwsza kwarta na pewno niespodzianki nie zwiastowała. Koszykarki z Torunia w tej części spotkania zagrały na fatalnej skuteczności – ledwie 29-procentowej. Statystyki gorzowianek były dwa razy lepsze, dlatego gdyby nie kilka strat, to pewnie przed drugą kwartą gospodynie osiągnęłyby większą niż 10-punktową przewagę (było 27:17).

W drugiej odsłonie meczu kibice mogli mieć wrażenie, że spotkanie przechodzi pod pełną kontrolę miejscowych. Podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego zdecydowanie dominowały pod tablicami. W pierwszej połowie zebrały aż 29 piłek, a ich rywalki tylko dziewięć. Pozwoliło to gorzowiankom na systematyczne powiększanie przewagi, która wzrosła do 18 punktów (46:28 w 17 min). Końcówkę kwarty akademiczki miały jednak słabszą, dlatego na przerwę schodziły przy 12-punktowym prowadzeniu (50:38).

Tuż po zmianie stron torunianki zagrały ze zdecydowanie większą energią. Gorzowianki miały spore kłopoty w obronie, a do tego były nieskuteczne. W przeciwieństwie do rywalek, które bardzo szybko odrabiały starty. Świetnie trafiała Kanadyjka Keishana Washington, nie ustępowała jej m.in. Angelika Stankiewicz, dlatego w 27 min Energa przegrywała już tylko 56:58. Trener Dariusz Maciejewski poprosił o przerwę, by uspokoić grę swoich zawodniczek. W efekcie gorzowianki powstrzymały napór zespołu gości i przed ostatnią kwartą uciekły na dziesięć „oczek” (66:56).