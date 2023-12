Zespół z Bydgoszczy rozbity przez piekielnie mocne gorzowianki

KS BASKET 25 EKSTRAKLASA BYDGOSZCZ - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. 58:97

Tuż po zmianie stron juniorka miejscowej drużyny dwukrotnie trafiła za trzy punkty, strata gorzowianek zmalała do 16 „oczek”. Nie był to jednak zwiastun czegoś, co mogłoby odwrócić losy spotkania. Zespoły poszły na wymianę ciosów, ale to gorzowianki zadawały ich więcej i lepiej się broniły. To sprawiło, że z biegiem czasu odjeżdżały rywalkom, kończąc trzecią kwartę z 28-punktową przewagą (72:44).