Poznań zdobyty po ciężkim boju. Koszykarki z Gorzowa trzeci raz z rzędu wygrały na wyjeździe

ENEA AZS POLITECHNIKA POZNAŃ - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA AJP GORZÓW WLKP. 72:87

Gorzowianki rozegrały trzeci z rzędu mecz na wyjeździe, ale w odróżnieniu od dwóch poprzednich pojedynków, nie było to spotkanie z ligowym słabeuszem. Po zamykających tabelę zespołach z Bydgoszczy i Pruszkowa, podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego czekała konfrontacja z drużyną środka tabeli, niewygodną ekipą nawet dla czołowych zespołów ligi. Przekonały się o tym m.in. koszykarki Zagłębia Sosnowiec, które tuż przed nowym rokiem przegrały w Poznaniu, a najlepszą zawodniczką kolejki wybrana została liderka AZS-u Jovana Popović.

Serbka kapitalnie rozpoczęła mecz z gorzowiankami. Zdobyła pierwsze pięć punktów w meczu. Następnie trzy dołożyła Agnieszka Skobel (grała kiedyś w Gorzowie, przez trzy sezony w latach 2010-2013), dzięki czemu po niespełna dwóch minutach spotkania gospodynie prowadziły 8:0. Sygnał do odrabiania strat dała Chloe Bibby. Australijka trafiła m.in. dwa razy za trzy punkty i w 5 min było 14:10. Gorzowianki jednak nie szły za ciosem, a grające agresywną i dynamiczną koszykówkę poznanianki jeszcze dwa razy w pierwszej kwarcie uciekły na osiem „oczek”. W tej części spotkania trafiały lepiej od rywalek - z 52-procentową skutecznością, a gorzowianki tylko z 33-procentową.

W drugiej kwarcie zawodniczki z Gorzowa poprawiły celowniki i m.in. po „trójkach” Anny Jakubiuk i Chloe Bibby dogoniły zespół gospodarzy (29:29 w 5 min), a po trzypunktowym rzucie Nory Wentzel po raz pierwszy w meczu objęły prowadzenie – 32:31. Później aż ośmiokrotnie przechodziło ono z rąk do rąk, ale po serii czterech celnych rzutów osobistych gorzowianki schodziły na przerwę przy trzypunktowym prowadzeniu (42:39).

Po zmianie stron zespół gości powiększył przewagę (46:41), by bardzo szybko ją stracić. W 26 min znów wygrywały poznanianki (52:49), ale od tego momentu, do końca kwarty, punktów już nie zdobyły. Trafiały za to zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego, które osatnią odsłonę meczu rozpoczynały przy skromnym prowadzeniu 55:52.