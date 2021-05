Zielona Góra. Baseny otwierają się 29 maja. Jak będzie u nas? Jakie zasady będą obowiązywały?

W jakich godzinach? Od poniedziałku do piątku od 6.00 od 22.00 (ostatnie wejście o godzinie 21.00 na 45 minut), w weekendy od godziny 7.00 do godziny 22.00 (ostatnie wejście o godzinie 21.00 na 45 minut).

Basen w Zielonej Górze wreszcie otwarty! Co się zmieniło?

Na basenie w CRS zachowaj dystans i inne zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z wytycznymi obowiązują teraz limity osób, przebywających na basenie. W przypadku pływalni w CRS to 250 osób.

Co ważne, jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, do godziny 8.00 dostępny będzie tylko basen pływacki.

Atrakcje basenowe przez cały dzień będą działały naprzemiennie.

Pamiętajmy i przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa obowiązujących na basenie. Bezpośrednio przed kasą/przebieralnią może znajdować się 1 osoba. Należy zachować dystans 1,5 metra.