ZIELONA GÓRA Budowa nowego miejskiego targowiska. Co dalej z tym pomysłem? Czy inwestycja będzie realizowana?

Targowisko przy ul. Owocowej trzy razy w tygodniu tętni życiem. Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic chętnie przyjeżdżają na ryneczek, by kupić świeże warzywa, owoce, mięso. Część osób zwraca jednak uwagę, że gdy rynek pustoszeje, to od razu wyłania się nam widok starych obdrapanych stołów oraz blaszanych budek. Co gorsze, w tym miejscu ciężko jest nawet zaparkować w dzień targowy. Dlatego już wcześniej pojawiły się głosy, że miasto powinno stworzyć nowy plac targowy, z odpowiednim parkingiem i zapleczem sanitarnym.