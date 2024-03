Zielona Góra. Dni otwartych drzwi w szkołach podstawowych. Rekrutacja trwa. Czas wybrać najlepszą podstawówkę! Sprawdź, kiedy się odbywają Joanna Niedziela

Sprawdź, kiedy w odbywają się Dni Otwarte w Szkołach Podstawowych w Zielonej Górze. Pexels Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Od początku marca trwa rekrutacja do szkół podstawowych. To ważna decyzja, którą muszą podjąć rodzice i opiekunowie przyszłych pierwszaków. Aby im to ułatwić, niektóre placówki oświatowe organizują dni otwartych drzwi. Tym samym pokazują namiastkę panującej tam atmosfery, stylu nauczania czy wartości, jakie przewodzą edukacji. Sprawdź, w których zielonogórskich podstawówkach odbywają się dni otwarte!