Zielona Góra. Hałdy ubrań, stosy pojemników, smród. Patologiczne zbieractwo to problem dla sąsiadów

- Latem smród pochodzący z tego mieszkania uniemożliwia normalne funkcjonowanie pozostałym lokatorom – twierdzi nasza Czytelniczka, która skontaktowała się z redakcją. - Niemożliwym jest wtedy otwarcie okien czy balkonu , ponieważ cały zapach dostaje się do mieszkania. Ale zimą też nie jest lepiej, bowiem smród rozchodzi się poprzez kratki wentylacyjne. Mieszkamy w tym bloku już kilku lat, płacimy czynsze, a nie możemy latem otworzyć okien i wywietrzyć domu, a nawet zjeść normalnie śniadania. Odór bywa naprawdę potworny, tak że odbiera cały apetyt. Wstyd jest w ogóle zaprosić do domu gości – skarży się nasza rozmówczyni.

Aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja, udaliśmy się na miejsce, pod wskazany adres. Pani, na którą skarżyli się sąsiedzi, wpuściła nas do środka. Okazało się, że jest to starsza osoba, kontaktowa, z którą można normalnie, spokojnie porozmawiać. Faktycznie zielonogórzanka miała w domu zgromadzonych wiele „rozmaitości”, mnóstwo pojemników, które zastawiały niemal wszystkie stoły i blaty. Z kolei na łóżku piętrzyły się hałdy ubrań. Mieszkanie bez wątpienia wyglądało na kompletnie zagracone. Niestety, doniesienia o nieprzyjemnym zapachu okazały się prawdą…

- Mieszkanie w blokach wielorodzinnych wymaga stosowania się do pewnych zasad wspólnego życia m.in. przepisów BHP, a my nie czujemy się bezpiecznie, mając sąsiadkę, która gromadzi w domu odpady oraz pali dokumenty – przekonują.

Na nasze pytania dotyczące wszystkich tych rzeczy pani ze spokojem odparła, że to nieporządek, którego nie zdążyła jeszcze uprzątnąć po zimie. Ale zamierza to zrobić. Nasza rozmówczyni nie widziała nic złego w całej sytuacji, a skargi innych mieszkańców uznała za złośliwość. Przekonywała, że gdy w przeszłości potrzebowała pomocy, to nikt z sąsiadów się nią nie interesował…

– Nieprzyjemny dla sąsiadów zapach czy ryzyko zagnieżdżenia się owadów to jedno. Ale z powodu panujących w mieszkaniu warunków osoby dokonujące przeglądów instalacji mają utrudniony do nich dostęp i skarżą się na warunki, w jakich muszą wykonywać swoje obowiązki. To wprowadza ryzyko w kwestii bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców, ponieważ w przyszłości spółdzielnia może nie znaleźć fachowców, którzy będą gotowi narazić swoje zdrowie wejściem do tak zaniedbanego mieszkania – przekonuje Badurek.

- Kontaktowaliśmy się z siostrą tej pani, dzięki czemu naszej pracownicy udało się w jej towarzystwie wejść do środka. Po tym, co zobaczyliśmy, nasze wątpliwości budzi np. sposób, w jaki właścicielka mieszkania korzysta z kuchenki gazowej – wskazuje nasz rozmówca.

Kontrole sanepidu nie przyniosły efektu

Aby rozwiązać sytuację, spółdzielnia zawiadomiła sanepid. – Niestety, w raporcie z tych kontroli można przeczytać, że nie znaleziono rozkładających się resztek jedzenia ani też robaków, więc sanepid nic w tej kwestii nie może zrobić. Mamy szereg wątpliwości co do samej kontroli, bo na przykład podczas ostatniej niesprawdzona została łazienka. Dlaczego? Akurat przebywał w niej pies. Dokument mówi również o „nieporządku osoby starszej” o dużej liczbie tekstyliów i metalowych przedmiotów. W naszej opinii, patrząc, jak w środku wygląda ten lokal, to niezwykle delikatne określenia – przekonuje zastępca prezesa.

Przedstawiciel SM Naftowiec podkreśla przy tym, że spółdzielnia ma w dużej mierze związane ręce. –Staraliśmy się pomóc, zawiadamiając także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W 2019 roku wymieniliśmy korespondencję z MOPS-em, ale później ten kontakt się urwał. Wielu mieszkańcom wydaje się, że to spółdzielnia powinna rozwiązać taki problem, że mamy ku temu jakieś narzędzia. Rzeczywistość jest inna, szczególnie że to prywatne mieszkanie, a ta pani nie jest ubezwłasnowolniona. Nie możemy nikogo do niczego zmusić. Pozostajemy w gotowości, by pomóc uporządkować mieszkanie naszej lokatorce, jednakże w takich przypadkach państwowe instytucje mają lepsze narzędzia, żeby coś zaradzić - uważa Badurek.