Zielona Góra. Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli Piknik Zdrowia na deptaku

- Dobrze, że są takie wydarzenia, bo przez pandemię koronawirusa przestaliśmy się badać, chodzić do lekarzy. Bardzo się zaniedbaliśmy. O stanie psychicznym nie wspominając. Teraz najwyższa pora coś z tym zrobić - mówi Krystyna Nowak z Zielonej Góry. - Chciałam się dowiedzieć, czy będę mogła skorzystać z profilaktyki nowotworowej. Bo wiem, że są darmowe badania, dotyczące raka jelita grubego, raka szyi i głowy, raka piersi oraz szyjki macicy.

Studenci kształcący się w Uniwersytecie Zielonogórskim na ratowników medycznych, uczyli pierwszej pomocy medycznej. Dzieci chętnie zaglądały też do karetki, by poznać, jak jest wyposażona i ja w niej ratuje się zdrowie i życie mieszkańców miasta i regionu.

- Ja przy okazji zapytałam o to, jak sobie panowie radzą w te upały. No i może coś mi podpowiedzą - mówi pani Krystyna.

Wojciech Dymiński mówił, że w karetce jest klimatyzacja, więc nie jest źle. A poza nią? Pomaga ciągłe nawadnianie, luźne ubrania, okrycie głowy. I to właśnie radzi wszystkim, zwłaszcza seniorom, którzy w godzinach 12.00 - 15.00 nie powinni wychodzić, jeśli nie muszą, z domów.