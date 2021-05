ZIELONA GÓRA Ogródki letnie powstają jak grzyby po deszczu. Restauratorzy chcą zaskoczyć gości w sobotę nowościami. Jakimi? Sprawdź!

- Mamy też nadzieję, że pogoda dopisze w ten weekend. Gdyby było tak, jak upalne były ostatnie dni, klientów pewnie by nie zabrakło, ale jak będzie – zobaczymy – denerwują się restauratorzy.

Igor Savka z restauracji serwującej gruzińskiej potrawy przyznaje, że czas zamknięcia był bardzo ciężki. Ale to nie znaczy, że wszyscy się zatrzymali.

- Wierzyliśmy, że wiosną wrócą do nas klienci, dlatego ten czas zamknięcia przeznaczyliśmy na poszukiwanie nowych smaków. Mam nadzieję, że uda się nam zaskoczyć zielonogórzan i przywitać ich nowościami – podkreśla kelner i zaprasza do ogródka od soboty.

Marta Stosik, kierownik jednej z restauracji w centrum miasta , także przyznaje, że wszyscy z niecierpliwością czekają na powrót gości. Co ich zaskoczy? Na pewno… czeska skoda. Nowości nie zabraknie, nie tylko związanych z wystrojem.

- Przygotowywaliśmy się na ponowne otwarcie. Ten czas choć trudny, nie został zmarnowany – podkreśla i zaprasza do siebie nie tylko stałych klientów.

Właściciele restauracji podkreślają, że doceniają to, co zrobiło miasto, czyli zwolniło z opłat za koncesję alkoholową, kiedy przecież nie można było sprzedawać tych napojów czy zmniejszyło opłatę za ogródki letni do 1 zł miesięcznie. Liczą, że klienci też pomogą i nie zawiodą w sobotę. Mimo że będą obostrzenia, odległości, reżim sanitarny.